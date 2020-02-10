فيديو.. ام تقابل ابنتها المتوفية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتناول اعادة طفلة صغيرة متوفاة الى الحياة عبر نظارة الواقع الافتراضي.

واستخدم فريق الإنتاج في الفيلم -الذي بث الخميس الماضي- نظارة الواقع الافتراضي “فايف” التي ارتدتها الأم داخل أستوديو خاص كي تشاهد مجسما متحركا للطفلة يحاكي ملامح وجهها وصوتها، رغم أنها توفيت عام 2016 إثر مرض عضال نادر في سن السابعة.

التجربة لامست قلوب المشاهدين خاصة في كوريا الجنوبية، فيما قالت الام عن اللحظة التي قابلت فيها ابنتها المتوفاة نايون: “ربما تكون هذه جنة حقيقية”، وأضافت “قابلت نايون التي نادتني بابتسامة، ولوقت قصير جدا، لكنه وقت سعيد للغاية، أعتقد أنني عشت الحلم الذي طالما أردته أن يتحقق”.

وتم تسجيل حركة النموذج ثلاثي الأبعاد للطفلة بتقنية التقاط الحركة، وتنفيذه على الشاشة لإعادة إنتاج المشهد في أستوديو الواقع الافتراضي.