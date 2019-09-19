فوائد عظيمة لثمرة الكرز للحامل.. فيتامينات ومعادن ضرورية للأم والجنين معاً

عن هذه الثمرة أعدت الكثير من الدراسات والبحوث، وتوصلوا إلى نتائج مفيدة؛ أهمها أنها تعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والألياف والفيتامينات عامة وللحامل تحديداً، إضافة إلى أنها منخفضة في نسبة السعرات الحرارية، وهي تؤكل كثمرة وتُشرب عصيراً أيضاً. والآن نعرض إحدى هذه الدراسات ونقرأ تفاصيلها.

فوائد الكرز:

• يوجد من الكرز أنواع متعددة تصل إلى 100 نوع، ولكن الكرز الحلو والحامض من أكثر الأنواع شيوعاً، وهو يستهلك طازجاً أو يستخدم في الطبخ أو الخبز.

• الكرز من الثمار الغنية بالطاقة وبمضادات الأكسدة المهمة التي لها دور في التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن الضرر التأكسدي، كما أنها تحوي للحامل فيتامين”ج” والبوتاسيوم، ومركبات الفينولة التي توجد في الكرز الحامض بنسبة أكبر من الكرز الحلو.

• تناول نصف كوب من الكرز أو ملعقتين كبيرتين من عصير الكرز يحتوي على فوائد صحية تساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية للحامل، كما أنه غني بالألياف الواقية من خطر التقليل من الإصابة بالنقرس بنسبة 35% الذي يصيب مفاصل الحامل ويسبب لها التهاباً مؤلماً.

• الكرز يساعد الحامل على التخفيف من آلام العضلات أو حالة إحساسها بفقدان القوة والنشاط؛ نظراً لاحتوائه على مركبات نشطة تنشط الجسم، ويتم ذلك بتناول 50 – 70 حبة من الكرز يومياً.

• أكد الباحثون أن استهلاك الكرز يومياً من قبل الحامل يساعدها على الوقاية من سكري الحمل، ومع المريضة –فعلياً- فهو يحسن امتصاص وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن تناول الحامل لجرعة واحدة من الكرز – تعادل كوباً وربعاً منه – يخفض من ضغط الدم بشكل كبير وخلال ساعتين فقط.

• الكرز يمتلك القدرة على تحسين النوم والمزاج والأداء المعرفي للحامل خلال ثلاثة أيام من استهلاكه، كما أنه يخفض الكورتيزول الذي يعد أحد علامات التوتر والقلق عند الحوامل.

• يقول الباحثون إن تناول الحامل للكرز الحلو مدة شهر يخفف من أعراض القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات المناعة الذاتية، كما أنه علاج للسعال.

• يفيد تناول الحامل للكرز في النوم والتخلص من الأرق نظراً لاحتوائه على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم الساعة البيولوجية للجسم، إضافة لاحتواء الكرز على البوتاسيوم والكريسنين، وهما عنصران يساعدان في خفض ضغط الدم المرتفع.

• يقولون: إن الفاكهة الحمراء عموماً تعزز صحة المرأة أثناء الحمل؛ والكرز يعد مخزناً للمواد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والحديد والكالسيوم، لذلك يمكن للكرز أن يكون وجبة خفيفة وصحية للحوامل؛ لأنها تحسن مستويات المناعة وصحة دماغ الجنين.

• الصبغة الحمراء في الكرز تحد من الالتهابات والتورم وآلام المفاصل التي عادة ما تضايق الحامل، كما أن احتواء الكرز على البوتاسيوم يجعل الحامل تحتفظ بالماء، وتضبط ضغط الدم في الجسم، وبالتالي تمنع خطر تسمم الحمل.

• شرب كوب من عصير الكرز كل يوم يساعد الحامل على التغلب على اضطرابات النوم، وفيتامين “c” الموجود بداخله يقوي الأوعية الدموية، ويساعد على ضخ ما يكفي من الدم إلى الجنين.