فوائد الأناناس للصحة والجمال لا تعدّ ولا تحصى… اكتشفيها!

إذا كنت من محبي الفواكه الطازجة وتضيفها إلى نظام غذائك اليومي، فأنت بالفعل على الطريق الصحيح لنظام حياة صحي.

فخبراء التغذية يؤكدون أن الحياة الصحية الخالية من الأمراض، تعتمد على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والأسماك والمكملات الغذائية الطبيعية التي تعزز خلايا الجسم وتقويها، وبالتالي تضمن بقاء الأمراض بعيدة.

ولكل نوع من الفواكه فوائدها الذهبية، لكن بشكل عام فإن معظم الفواكه غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تعزز من الجهاز المناعي وتمد الجسم بحاجته من مختلف الفيتامينات.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن الأناناس من تلك الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تعالج الكثير من الأمراض وتقلل من أعراضها المؤلمة.

وبحسب التقرير، فإن تناول الأناناس في الثلاث وجبات اليومية على مدار أسبوع، سيحسن كثيراً من صحة الجسم، ومنها:

1 – يساعد على خفض الوزن

الأناناس من الفواكه التي تعمل على كبح الشهية، لذا فهو يساعد على الشعور بالشبع، ومن ثم يساعد الجسم في فقدان الوزن، خصوصاً أنه ينشط عملية حرق الخلايا الدهنية في الجسم.

2 – يزيل السموم من الجسم

تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.

3 – يقلل من علامات الـ”سيليولايت”

الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية، لذا فهو يقلل من علامات الـ”سيليولايت” ويشد الجلد.

4 – يحسن عملية الهضم

تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من “الإمساك”.

5 – يحسن البشرة

غني بفيتامين “C”، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ”كولاجين” وإعطاء الجلد المرونة المطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.

6 – يحسن من صحة خلايا الدم الحمراء

تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم، ومن ثم يسمح بوصول الأكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل.

7 – يحسن الأيض

الأناناس لديه القدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم، لذا فهو يعزز الصحة العامة للجسم.

8 – يخفف من الآلام

لديه خاصية مضادة للالتهابات، وبالتالي فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً.