فهد يهاجم امرأة حاولت التقاط صورة “سيلفي” معه في حديقة حيوانات أمريكية

كادت الرغبة في التقاط صورة “سيلفي” مثيرة أن تودي بحياة امرأة في حديقة الحيوانات البرية في ولاية أريزونا الأمريكية يوم السبت، بعد اجتيازها حاجزاً ممنوعاً يحيط بحظيرة الفهود.

وكانت المرأة تخطت الحاجز، واقتربت من قفص الفهد لتلتقط لنفسها صورة معه، إلا أنه انقض عليها عبر سياج القفص تاركاً جروحاً عميقة في ذراعيها.

وعلى الرغم من شدة إصابة المرأة، فهي ليست خطيرة بحيث تهدد حياتها.

وقال ميكي أوليسون مدير، حديقة الحيوانات البرية في أريزونا “لا توجد طريقة لإقناع الناس بعدم تخطي الحواجز، إنها هنا لأسباب وجيهة”.

وذكر أوليسون أن الفهد نفسه سبق أن هاجم شخصاً آخر قام أيضاً باجتياز الحاجز، إلا أن الإصابة لم تكن بنفس شدة إصابة المرأة، وأكد أن حادثة يوم السبت كانت بالكامل نتيجة “خطأ بشري”، ولن يتم قتل الحيوان بسببها.

وقال آدم ويلكرسون، الذي شاهد الحادثة، وصورها بالفيديو لفوكس نيوز، إنه سمع صراخ استغاثة، وجرى باتجاه الصوت، وأضاف أنه رأى الفهد وقد “أنشب مخالبه عبر فتحات القفص بيديها وذراعيها”.

وقال “فكرت أمي بطريقة لإلهاء الفهد، وأمسكت بزجاجة الماء التي كانت معها، وقذفتها عبر القفص، تماماً حيث كان الفهد. وأفلت الفهد الفتاة، بطريقة ما، لأن مخالبه انغرزت في كنزتها فقط. في تلك اللحظة أمسكت بالفتاة من جذعها وجذبتها بعيداً عن القفص، فتحررت من مخالب الفهد”.

وأضاف أن الفهد استدار في تلك اللحظة وذهب باتجاه زجاجة الماء.

من جهتها، عبرت إدارة حديقة الحيوان عبر موقعها على تويتر عن أسفها جراء الحادثة، وتعاطفها مع عائلة المرأة المصابة.