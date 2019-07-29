فنانة مغربية من أصول عراقية تعلق على قرار ترحيلها من الإمارات

علقت الفنانة المغربية من أصل عراقي، مريم حسين على الحكم الصادر بحقها من محكمة جنح دبي، والذي يقضي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “هتك العرض” مع مطرب راب عالمي بالتراضي.

وقالت مريم في فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” “أول شئ، مبروك على البراءة، القضية الأولى التي كانت علي اللي رافعها علي الأخ صالح بسبب الفيديو المنسوب لي حق الخاتم”.

وتابعت “أنا إنسانة أحترم قانون الدولة وأحترم الأحكام التي تصدر علي، وأحترم كل شيء ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي وإن شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي”.

وكانت محكمة جنح دبي أصدرت حكما ببراءة الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأشار محامي مريم حسين، خليفة المفتول، إلى ان “حكم إبعاد مريم عن الإمارات ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

يذكر ان الخلافات بين الجسمي ومريم حسين، قد اشتعلت عندما أعلن الأول، العام الماضي، أنه يرغب في مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها ووصف بالإباحي، واعتبر الجسمي أن الممثلة مريم حسين لا تكف عن المغامرات، ودائما تحاول أن تصنع لنفسها النجاح لكن “بطريقة خارجة عن اللياقة”.