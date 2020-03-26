فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت رولا عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية عن إصابتها بالمرض قائلة: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة”.

وأضافت قائلة “للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص”.

رولا شاركت الفنان الراحل أحمد زكي فى فيلم “معالي الوزير” مع الفنان حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.