فقدت خاتم زواجها.. ثم عثرت عليه بمكان “لا يمس”

ترجمات – أبوظبي ذهبت شارلوت، وهي فتاة بريطانية، تبلغ من العمر 22 عاما إلى مركز اقتراع في مدينة مانشستر لكي تدلي بصوتها، مثل بقية البريطانيين، في الانتخابات العامة التي أجريت في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وتقول الفتاة، بحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “مترو” البريطانية، السبت، أنها صوّتت في المساء بعد يوم عمل طويل.

وهناك، انزلق خاتم الفتاة دون أن تدري، وخرجت من مركز الاقتراع عائدة إلى منزلها.

ولم تدرك أنها فقدت الخاتم إلا عندما عادت إلى المنزل، حيث بحثت عنه هناك كثيرا دون جدوى، وشعرت بانزعاج شديد.

ولم تفكر بمراجعة مركز الاقتراع، إذ أنها لم تتذكر متى أضاعت الخاتم.. وأين.

لكن صديقة قدمت إشارة أمل لها، عندما سألتها: هل أدليت بصوتك في الانتخابات؟

وأضافت الصديقة “شاهدت إعلانا على شبكات التواصل الاجتماعي يشير إلى العثور على خاتم داخل صندوق اقتراع بمدرسة أساسية في مانشستر”.

وفورا، هاتفت شارلوت إدارة المدرسة وأعطتها أوصاف الخاتم، التي تطابقت مع الخاتم الموجود لديهم.

وأعربت عن سعادتها الغامرة بالعثور على الخاتم العزيز على قبلها واستعادتها إياه من صندوق الاقتراع، كما قالت الصحيفة.