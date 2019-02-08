فستان مارلين مونرو الحزين يعرض في مزاد علني

الفستان الأسود الذي ارتدته مارلين مونرو حزينة في مؤتمر صحفي عام 1954، أعلنت خلاله انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي ديماجيو، يعرض في مزاد.

فقد أعلنت دار مزادات جي دبليو إس كروس، الأربعاء، أن الفستان الصوفي البسيط برقبة تفتح بسحاب من الأمام سيعرض في مزاد بدءا من 30 مارس، ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى 150 ألف دولار.

وارتدت مونرو الفستان في بيفرلي هيلز في أكتوبر أول 1954 عندما واجهت وابلا من الكاميرات والصحفيين لتعلن نهاية الزواج، الذي جمع الرياضة والسينما وحقق ضجة صحفية كبيرة.

بالكاد تحدثت مونرو في المؤتمر، وبدت وكأنها على وشك البكاء وأومأت فقط مجيبة عن سؤال واحد، بينما تركت ممثلها يجيب نيابة عنها.

ويذكر أن مارلين مونرو تزوجت من جوي ديماجيو في يناير 1954، وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.