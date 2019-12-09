فتيات التشجيع يثرن الجدل بألمانيا.. واتهامات الإثارة تلاحقهن

يدور في ألمانيا جدل حول فتيات التشجيع في مباريات الرجال، فيما يبدو أنه ناجم عن تأثير السينما الأميركية، خصوصا تلك التي تدور حول الرياضات الجماعية، مثل كرة السلة واليد والقدم الأميركية.

ومن خلال انتشار هذه الثقافة الأميركية في الملاعب الألمانية، تزداد أعداد الفتيات الألمانيات اللواتي يحلمن بأن يصبحن “فتيات تشجيع”، مع العلم أن هناك رابطة خاصة بفتيات التشجيع، تقوم بتنظيم مسابقات دورية حول هذا النوع من الاستعراضات، وتضم أكثر من 20 ألف فتاة.

وتتميز الفتيات المشاركات في هذه الاستعراضات، التي يأتي أغلبها قبل بداية المباراة وخلال فترات الاستراحة، بارتداء ملابس قصيرة للغاية، الأمر الذي يثير الجدل في ألمانيا، ويطرح السؤال: هل العمل كفتاة استعراض مثير؟

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإنه خلال المباريات المحلية لفريق مثل “ألبا برلين”، وهو أحد فرق دوري كرة السلة الوطني الألماني، توقف فريق فتيات التشجيع الذي اعتاد ارتداء ثياب شديدة القِصر، عن أداء الاستعراضات الخاصة به منذ بداية الموسم الحالي، ويقال إن السبب هو قِصر فترات الاستراحة بين الأشواط والتي لا تسمح لهن بتقديمها بالصورة اللائقة.