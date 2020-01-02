فتاة مصرية تتعرض لتحرش جماعي هستيري في الشارع

تعرّضت فتاة لعملية تحرش جنسي جماعي أثناء وجودها في الشارع. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر الفتاة التي خرجت مع صديقاتها للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وبحسب المواقع الاعلامية المصرية، ان العشرات من الشباب حاصروا الفتاة، وتحرّشوا جنسيًا بها بشكل هيستري.

وتعرّضت للعنف المفرط وتمزيق الملابس، بينما كانت تصرخ بقوة، طلبًا للنجدة، من دون جدوى، إلى أن تدخلت مجموعة أخرى من الشباب، واستطاعت إنقاذها وإدخالها في سيارة.

وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن واقعة التحرش الجماعي جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لتعرّّّض فتاة لتحرش جسدي عنيف في مدينة المنصورة.

أصاب الحادث المصريين بصدمة شديدة، وسادت حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بضرورة إلقاء القبض على المتحرشين، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة. وتجري الأجهزة الأمنية في مصر تحريات مكثفة للتأكد من الواقعة، والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

حسب محضر الشرطة، فإن مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية في إدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو متداول علي مواقع التواصل، يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون التعدي عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها.

شُكل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة للتوصل إلى حقيقة الواقعة. ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة التحرش الجنسي، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.