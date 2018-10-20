فتاة أوغندية تتزوج من نفسها للتخلص من ضغوط والديها

فاجأت الفتاة الأوغندية لولو جمامة اصدقاءها بأن أقامت حفل زفاف أعلنت فيه الزواج من نفسها.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” ان جمامة طالبة جامعة أوكسفورد والبالغة من العمر 32 عاما سئمت من ضغط والديها عليها للزواج فوافقت أخيراً على الزواج لإسكاتهما، لكنّها فاجأت الجميع بقرارها، لأنّها تزوجت نفسها.

وارتدت لولو ثوب الزفاف وسارت بين الحشود إلى صالة الزفاف التقليدية، وألقت كلمة أمام ضيوفها تشرح فيها غياب العريس.

وبحسب الصحيفة لم يحضر والداها حفل الزفاف الذي جرى في أوغندا، لكن لولو تحدثت مع والدتها وشرحت لها الأمر.

وتقول لولو: “عندما تحدثنا في اليوم التالي، كانت مشوشة بعض الشيء ومنزعجة قليلاً، لكنني أوضحت أنه من خلال ارتداء فستان الزفاف، أثبت أنني مستعدة للزواج، أمّا والدي فلا يعرف ماذا يقول”.

وقالت جمامة التي تكمل تعليمها العالي عبر التبرعات التي تتلقاها “كتب والدي خطاب زفافي عندما بلغت السادسة عشرة. كل عيد ميلاد، تصلّي أمي لأتزوّج، لذلك قررت أن أتزوّج في عيد ميلادي الثاني والثلاثين من شخص واحد، أنا متأكدة من أنه سيعتني بي”.

وكلف زفاف لولو 2.62 دولارين فقط وهو المبلغ الذي دفعته للذهاب إلى الحفل. استأجرت لها صديقتها ثوب الزفاف كهدية عيد ميلادها، وخبز شقيقها كعكة زفافها ودفع الضيوف ثمن فواتيرهم الفردية في البار الذي أقيم فيه الحفل.

وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية بعد أن سبقتها الفلسطينية “هيفاء بسيسو”، التي تزوجت “الحياة”، في لفتة ساخرة لتوجيه رسالة إلى المجتمع، حول الضغوطات التي تواجه الفتيات بشأن الارتباط.