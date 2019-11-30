غوميز تثير غضبا على الإنترنت بتهمة إهانة الهندوسية والإسلام في إعلان “بوما”

أثارت المغنية والممثلة سيلينا غوميز رد فعل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حملتها الإعلانية الأخيرة مع العلامة التجارية الرياضية الشهيرة “بوما”.

وظهرت نجمة البوب الأمريكية البالغة من العمر 27 عاما واقفة فوق كومة من الكتب بحذائها التابع لمجموعة خريف وشتاء شركة “بوما”، وهو ما أثار غضب مستخدمي الإنترنت خاصة بالهند، الذين شعروا بالإهانة الخطيرة من الإعلان.

وعبر عشاق الكتب في الهند عن ذهولهم من الذوق السيء في عرض الخط الجديد من الملابس الرياضية، وغضبهم بسبب تدنيس الكلمات المكتوبة، حيث أشار الكثيرون إلى أن الكتب تحظى بالتبجيل في الهندوسية، وتعد “مقدسة” عندهم.

ونشر المستخدمون عدة رسائل تعكس مدى حساسية الأمر، ما جعل الصور تنتشر بشكل واسع عبر الإنترنت. وكتب أحد المعلقين: “أتساءل عما إذا زارت مكتبة من قبل، حتى تصويرها هذا الإعلان”.

كما اتُهمت غوميز بإهانة الثقافة الإسلامية من خلال الصور غير المدروسة التي ظهرت فيها خلال التعاون الثالث لها مع “بوما”، حيث تعد القراءة من أسس الإسلام.

ووصفت الصور بأنها “أسوأ شيء يمكن أن يفعله أي شخص”، ولم يصب المستخدمون جام غضبهم على المغنية الأمريكية فقط، بل قام الكثير منهم بتوبيخ “بوما” بسبب الحملة الإعلانية المؤذية ثقافيا.

المصدر: RT