محرك البحث “غوغل” يحتفي بذكرى ميلاد فنانة عراقية راحلة

أحيا محرك البحث العالمي “غوغل”، الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ98 للمطربة العراقية الراحلة عفيفة إسكندر.

ووضع محرك البحث، اليوم 10 كانون الأول 2019، صورة الفنانة العراقية الراحلة على الصفحة الرئيسية الخاصة بعملية البحث.

ولدت عفيفة إسكندر عام 1921 في مدينة الموصل من أب عراقي وأم يونانية، وقضت في بغداد فترة 5 سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935.

ولقبت عفيفة بمنولوجست المجمع العربي الموسيقى كونها أجادت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواع من الآلات الموسيقية أبرزها “ماريكا دمتري”، وكانت والدتها هى أول من نصحتها ودعمتها في مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.

وتزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر في عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عاما واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك.

وظهرت لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات وكانوا يسمونها (جابركلي) أي “المسدس سريع الطلقات”.. وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته حيث كان غناء سريعا نتيجة لصغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك.. وأول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان (زنوبة) وهي بعمر 8 سنوات.

وسافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة بديعة مصابني في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات، وكذلك عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وأبرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم يوم سعيد مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وغنت فيه، لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين.

توفيت في 22 تشرين الأول 2012، بعمر 91 عاما، في مدينة بغداد بعد صراع طويل مع المرض، لتخلد ذكراها بأغانيها العالقة فى أذهان الكثيرين إلى الآن، حيث غنت ما يقرب من 1500 أغنية طوال مشوارها الفني