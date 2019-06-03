غرامة مالية في انتظار حسناء نهائي دوري ابطال اوروبا

اتضح أن الفتاة الراكضة هي عارضة أزياء أمريكية من أصل روسي تدعى كينسي وولانسكي وتبلغ من العمر 22 عاماً، وهي صديقة نجم اليوتيوب الروسي فيتالي زدوروفيتسكي.

الاهتمام بهذه الفتاة كان هائلاً لدرجة أن عدد متابعي حسابها على موقع “إنستغرام” ارتفع من 230 ألفاً إلى مليونين ونصف المليون متابع في ليلة واحدة فقط.

وإلى جانب بدلة السباحة التي كانت ترتديها كينسي، حملت البدلة دعاية لموقع إباحي يمتلكه صديقها فيتالي يتخصص في المقالب والكاميرا الخفية المرتبطة بالعري والجنس، بحسب ما أورد موقع صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار.

لكن “إنستغرام” لم يعط الحسناء الروسية مجالاً للاحتفال، فقد قام بإغلاق حسابها عقب هذا السيل الهائل من المتابعين، ليس ذلك أيضاً، بل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه يفكر في مقاضاة كينسي وولانسكي وصديقها فيتالي على خلفية عرض دعاية بشكل غير قانوني، وهو ما قد يكلفهم نحو مليون دولار بحسب ما ذكر موقع ل‍”ايلاس نيوز” الإلكتروني.