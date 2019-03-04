غادة ابراهيم تُلاحق المحامي الذي اتهمها بالفيديوهات الإباحية

قدمت الفنانة غادة ابراهيم عبر محاميها أسامة عبد الرحمن بلاغاً ضد المحامي اسامة زهران الذي سبق أن رفع بلاغاً للنائب العام يؤكد فيه امتلاكه لاسطوانات موجود عليها فيديوهات إباحية مسربّة تجمعها مع المخرج خالد يوسف. وذلك بعدما كتب اسمها غ.أ وتحدث عن القضية المشابهة التي سبق أن اتهمت فيها.

وأكدت غادة في بلاغها أن ما ذكره المحامي تسبب في احراجها وسط عائلتها واضر بسمعتها في الوسط الفني والأسري. الأمر الذي دفعها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المحامي وكل من نشر خبر بلاغه. حيث اختصمت أيضا رئيس تحرير جريدة الوطن ومحرر “حوادث” بسبب نشر خبر البلاغ. علماً أنها سبق وأكدت عدم صحة ادعاءات المحامي مشددة على أنها لم تذهب إلى مكتب “يوسف” في حياتها، ولم تعمل معه، ولا تعرف شيئاً عما ورد في هذا البلاغ.

ـ ايلاف