عودة ‘سبايس غيرلز’ تثير حماس معجبيها

حصل المعجبون بفرقة سبايس غيرلز الشهيرة على مرادهم مساء الجمعة عندما عادت فتيات التسعينيات وافتتحن أول جولة موسيقية لفرقتهن عقب لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار.

وقالت إريكا روزاريو، وهي شابة من تورونتو ترتدي ملابس تحاكي شخصيات من الفرقة، “نحن من المعجبين بالفرقة منذ 20 عاما على الأقل… لكننا لم نر إلا مقلدات لهن. تلك أول مرة لنا نرى سبايس جيرلز بشخصهن في حفل… هل نحن متحمسون؟ بالطبع… بما يفوق الخيال”.

وأعلنت فرقة موسيقى البوب البريطانية لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي. وحظيت الفرقة بشهرة عالمية مع أغنية (وانابي) في عام 1996.

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة التي تضم ميلاني براون (سكيري سبايس) وجيري هورنر (جنجر سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.

أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس) وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام لكنها لم تنضم لهن وتمنت “حظا طيبا للفتيات” على انستغرام يوم الجمعة.