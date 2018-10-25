عمرها 100 عام و تتزوج من ثالث فرسان أحلامها!

عمرها 100 عام.. مسنة تتزوج من ثالث فرسان أحلامها!

احتفلت البريطانية، نورا ويتكيس، البالغة من العمر 100 عام، بزواجها من حبيبها الذي يصغرها بـ 26 عاما فقط.

وقالت العروس إنها التقت بمالكوم ياتيس، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أثناء دروس الرقص الحديث التي كانت ترتادها. وتطورت علاقتهما بسرعة، ومنذ تلك الأيام الغابرة لم يفترقا أبدا.

واعترف العريس، الذي كان يعمل آنذاك سائق حافلة، بأنه لم يكن يجيد الرقص على الإطلاق، عندما جاء إلى دروس الرقص. وقال ياتيس:

“علمتني الرقص وساعدتني على التقدم فيه. سافرنا وتنزهنا كثيرا معا. وكانت رقصتنا المفضلة تشا تشا تشا”.

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق القريبة من منزلهما، في بلدة بريستينين بمقاطعة ويلز دير بيشاير، واستمر لمدة نصف ساعة.

وحضر مراسم العرس 30 شخصا من أصدقاء الزوجين وأقاربهما. ورافقت العريس (74 عاما) عروسه وهي على كرسي متحرك إلى المذبح، على أنغام أغنية “dancing queen” لفرقة “ABBA”.

وقالت ويتكيس مشاركة فرحتها: “شيء رائع أن أصبح عروسا. لقد انتظرت سنوات عديدة، وكنت مستعدة للانتظار لفترة أطول. لا يوجد شيء لم يفعله لأجلي. لم أكن لأستطيع من دونه… إنه حقا مميز”.

ولدت نورا ويتكيس عام 1917، وعملت خادمة وطباخة في نادي غولف. وتزوجت أول مرة عندما كان عمرها 18 عاما. وتوفي زوجها عام 1970. وبعدها التقت برجل آخر وعاشت معه 16 عاما حتى وفاته. ومن ثم تعرفت على زوجها الأخير ياتيس. وترجع العروس البريطانية السعيدة طول عمرها لنشاطها المستمر، وقالت:

“لقد عشت حياة جيدة جدا وكنت سعيدة بكل يوم عشته. كنت أحب الذهاب للرقص مع الفتيات، وخاصة عندما كان يدعوني أحد الرجال للرقص”.