علم لبنان يختلط على كارول سماحة.. والفنانة تعتذر

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الخميس، تغريدة بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان الذي يصادف اليوم 22 نوفمبر.

وكتبت كارول “لبنان يا قطعة سما كل سنة وبلدي #لبنان وأهلو بخير”.. وأرفقت التغريدة بعلم بلاد فرنسية بدلاً من العلم اللبناني وذلك بالخطأ.

والعلم الذي نشرته كارول هو علم بولينزيا الفرنسية وهي مجموعة ما وراء البحار التابعة لفرنسا وهي عبارة عن خمس أرخبيلات بولينيزية تقع في جنوبي المحيط الهادي، ومن أشهر جزرها جزيرة تاهيتي.

وعادت كارول وتداركت الخطأ واعتذرت وكتبت في تغريدة أخرى “نشرنا العلم بالغلط، اعذرونا، لن أمسح التغريدة”.

وأثارت تغريدة كارول التي حصدت أكثر من 250 “إعجابا”، سخرية المغردين فالبعض تساءل هل تغير علم لبنان في عيد استقلاله؟.