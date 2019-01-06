علاقة حب تقتل طالبتين تركيتين في أوكرانيا

عثرت الشرطة الأوكرانية، يوم أمس الجمعة، على طالبتين تركيتين مقتولتين بطريقة بشعة في منزلهما بمدينة خاركيف الأوكرانية.

وذكرت صحيفة “حرييت دايلي نيوز” التركي، أن الطالبتين تدعيان بوكت يلديز وزينب هوسونبييي وتبلغان 20 و22 من العمر، عثر عليهما مقتولتين يوم أمس الجمعة بعدما تم إبلاغ الشرطة بواسطة صديقة لهما فشلت في العثور عليهما.

واضافت ان نتائج الفحص الاولي توصلت الى ان الطالبتين تعرضتا للطعن مرات عدة في أنحاء متفرقة من الجسم، قبل أن يتم تقطيع حنجرتيهما.

ومن جانبها، أوضحت الشرطة الأوكرانية أن يكون حبيب إحداهما هو مرتكب “الحادثة البشعة”، مشيرة إلى أنه هو الآخر تركي الجنسية.

واشارت الصحيفة الى ان إحدى الضحيتين كانت قد اشتكت لعائلتها من تصرفات حبيبها الغريبة، حيث كان يطاردها في كل مكان ويعاملها بقسوة في الفترة الأخيرة.