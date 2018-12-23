عزيزتي الحامل.. إليك قائمة التمارين الرياضية المناسبة لفترة الحمل

عزيزتي الحامل، الرياضة تلعب دورًا هامًّا في الحفاظ على صحة جسمك وتهيّئه للولادة، كما أنها تساعد في التخفيف من آلام الظهر والإجهاد المستمر أثناء فترة الحمل، لكن عليك اتباع تعليمات طبيبك أوّلًا والأخذ بنصيحته، فهناك تمارين ووضعيات لا تناسب كل حامل.

لهذا، نقدم لك في موقع العرب بعض النصائح فيما يخص التمارين الرياضية أثناء فترة الحمل، إلّا أننا ننوّه للمرة الثانية بأهمية استشارة الطبيب قبل القيام بأيّ من التمارين المذكورة أدناه:

1. في الأشهر الثلاثة الأولى، يمكن للحامل أن تمارس رياضة المشي لمدة نصف ساعة كل يومين شرط أن يسمح لها الطبيب بذلك.

2. بالنسبة للنساء الرياضيات واللاتي يمارسن الرياضة بانتظام قبل الحمل، فيمكنهن الاستمرار في ذلك خلال الحمل شريطة أن يتمتعن بصحة جيدة وألا تكون التمارين الرياضية عنيفة.

3. يجب تجنب ممارسة أي تمارين عنيفة.

4. من المفضل ممارسة تمارين بسيطة خلال فترة الحمل مثل المشي.

5. تجنب ممارسة أي رياضات قد تتسبب في سقوط الحامل أو تعرضها إلى الاصطدام.

6. تجنب الحركات المفاجئة خلال ممارسة الرياضة.

7. تفادي ممارسة التمارين التي تعتمد على الحركات المفصلية، لأن المفاصل تتأثر سلبًا بالحمل.

8. يجب أخذ قسطًا من الراحة بين التمارين الرياضية، لتفادي وقوع الحامل في الإجهاد.

9. يجب الحرص على التنفس بانتظام، حتى لا ينقطع الأكسجين عن الجنين.

10. تجنب ممارسة التمارين التي تتطلب النوم على الظهر، وخصوصًا بعد الشهر الرابع، من أجل الحفاظ على سير الدورة الدموية بشكل طبيعي.

11. تجنب الاستمرار في تمرين إذا لم تعودي تشعرين بالراحة عند ممارسته.

12. تفادي ممارسة الرياضة في الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، لأن ذلك قد يعرضها وجنينها للجفاف، ولأن الحامل تكون أكثر عرضة لهبوط ضغط الدم عامة.

13. الحرص على تناول نظام غذائي متوازن.

13- التركيز على شرب كميات وفيرة من الماء بعد ممارسة التمارين وعلى مدار اليوم.