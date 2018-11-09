عروس في “دبابة وطائرة عسكرية”

رجل يُجبر عروسه على زفافها في “دبابة وطائرة عسكرية”

أجبر عريس بريطاني عروسه على إجراء مراسم زفافهما على طريقة المناورات العسكرية، تحت عنوان ‘الجيش’، حيث تم ذلك داخل إسطبل، كما فرض عليها الوصول إلى الحفل عبر دبابة، وبعد انتهاء المراسم استقلا معًا طائرة استطلاعية، مما ترك الضيوف في صدمة.

وذكرت صحيفة ‘ذا صن’البريطانية اليوم الخميس، أن العريس ويُدعى ‘ريس’ كان مُجندًا سابقًا في الجيش البريطاني، حيث قرر عقد زفافه على غرار الحياة العسكرية، وذلك إحياء لأول لقاء جمعه مع عروسه وتدعى “لوسيل” في المخيمات العسكريات.

وقالت العروس ‘إنها في البداية لم توافقه على قراره لأنها زُفَّت بثوب بسيط ليتناسب مع طريقة الحفل، ولكن بعد خوض التجربة وجدتها ناجحة لأنها غير تقليدية’.