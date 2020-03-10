عروس تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف ..ماذا فعلت ؟!

في واقعةٍ صادمةٍ وغير متوقعةٍ كشفت امرأة خيانة زوجها لها في ليلة الزفاف، بعد أن عثرت على رسائل غرامية في هاتفه من امرأة وموعد بينهما في الصباح التالي لزفافه.

لم تتمالك كرستينا 36 عاماً أعصابها فقامت بالاعتداء على زوجها وضربه ، ولم يقف زوجها مكتوف الأيدي حيث رد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها ،بكل قسوة ووحشية ، لتطلب الطلاق منه في صباح اليوم التالي .

وفقا لصحيفة ” ميرور” في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أن ما حصل منه من مواعدة مع أخرى كانت مجرد نزوة .

لكن الزوجة المكلومة لم تتراجع عن قرارها ورفضت التنازل عن حقها ، وأصرت على الطلاق .

وأمام اصرارها على طلبها استجاب الرجل في نهاية المطاف وطلقها وأعطاها تعويضاً عن الاعتداء والضرب الذي وجهه لها وتسبب في كسر أنفها وذراعها .