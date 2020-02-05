عراقية بين أقوى سيدات الأعمال لعام 2020

أدرجت مجلة فوربس من جديد، الدكتورة خولة الاسدي المدير العام ل‍مصرف الرافدين في العراق، ضمن قائمة أقوى 100 سيدة عربية لعام 2020. وقد احتلت الأسدي المرتبة الثانية عشرة من هذه القائمة.

وتميزت الأسدي بمصداقيتها وجدارتها في مجال العمل. مع الاشارة الى انها تدير احدى اهم المصارف العراقية. اذ أنّ عمليات مصرف الرافدين تنتشر عبر 147 فرعا بالاضافة الى فروع في لبنان ومصر والامارات والبحرين والاردن.

وتضم قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020 رائدات أعمالٍ من 23 جنسية، يمثلن 28 قطاعًا مختلفًا. 79 سيدةً منهن عصاميات. ومن ضمن من شملتهن القائمة منى ذو الفقار، التي أسست واحدةً من أبرز شركات المحاماه، وتقدم استشاراتٍ لصفقات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما تترأس في الوقت نفسه مجلس إدارة واحدٍ من أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط.

وتتربع العديد من السيدات على قمة مؤسساتٍ حكوميةٍ مهمةٍ مثل البورصات وأسواق المال، تمثلهن في القائمة 13 سيدةً، بينهن المدير العام لدبي الذكية، عائشة بن بشر، التي تشرف على التحول الرقمي لدبي. وسارة السحيمي رئيس مجلس إدارة سوق المال السعودي (تداول)، أكبر سوقٍ ماليٍّ في المنطقة، والذي شهد مؤخرًا الطرح العام الأوَّلي لأكبر شركةٍ في العالم وهي عملاق النفط (أرامكو).

وتتصدر نصف السيدات في القائمة شركاتٍ ضخمة، مثل ناديا السعيد، التي تدير بنك الاتحاد، رابع أكبر بنوك الأردن. بينما تعمل 21 رائدة أعمالٍ في شركاتهن العائلية، بعضهن بدأن العمل في وقتٍ كان يندر فيه وجود سيداتٍ في مؤسسات الأعمال، ومن أبرز هذه الأسماء، منى المؤيد التي تقود واحدةً من أضخم المجموعات العائلية في البحرين.

وتهيمن الإمارات على قائمة أقوى سيدات الأعمال لعام 2020، برصيد 23 سيدة، تليها مصر بواقع 9 سيدات، ثم 8 سيداتٍ في كلٍّ من لبنان وسلطنة عمان. في حين، تصدرت البريطانيات قائمة غير العربيات برصيد 7 سيدات، منهن إلين جونز مؤسِّسة استيكو، أكبر شركةٍ للخدمات العقارية في المنطقة. ويحظى قطاع البنوك والخدمات المالية بالنصيب الأكبر من القيادة النسائية برصيد 21 سيدة، بينهن 4 سيدات في مناصب قياديةٍ ببورصاتٍ وجهات تنظيمٍ مالي.