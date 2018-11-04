عجوز ارتكبت 700 عملية سرقة “بدافع الملل”

أوقفت امرأة في السبعين من العمر في باريس يشتبه في أنها ارتكبت 700 عملية سرقة في متاجر، وفق ما أعلنت مديرية الشرطة الجمعة.

وأتى توقيفها نتيجة شكوى تقدمت بها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مسؤولة عن متجر ألعاب خشبية في الدائرة السابعة عشرة من العاصمة الفرنسية رصدت 18 لعبة مسروقة من متجرها مطروحة للبيع على موقع إلكتروني.

وسمحت التحقيقات بالوصول إلى امرأة في الثانية والسبعين من العمر تعيش في المنطقة نشرت 957 إعلاناً منذ حزيران/يونيو لبيع ألعاب خصوصاً، وصفتها بأنها جديدة وبغلافها الأصلي. وأوقفت السيدة الاثنين.

وأقرت بأنها سرقت البضائع التي طرحتها للبيع على الإنترنت “بدافع الملل”، وفق ما جاء في بيان الشرطة. وخلال تفتيش منزلها، عثرت الشرطة على أكثر من ألف قطعة ومبلغ نقدي بقيمة 40 ألف يورو.

وكشف التحقيق عن 700 عملية سرقة ارتكبت في ستة متاجر في منطقة باريس.