عام على رحيل الفنانة القديرة شادية

يصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة القديرة، شادية، التي توفيت عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أن تركت إرثا غنيا من الأعمال الفنية التي سكنت قلوب المشاهدين.

ورحلت الفنانة المصرية بعد صراع مع المرض في مشفى الجلاء العسكري في القاهرة، بتاريخ 28 نوفمبر 2017، فيما حضر جنازتها طيف حاشد من النجوم والفنانين العرب آنذاك.

قدمت شادية خلال مسيرتها الفنية الطويلة ما يقارب 112 فيلما و10 برامج إذاعية وكذلك مسرحية واحدة، ناهيك عن عشرات الأغاني التي قدمتها طوال 40 عاما.

ولمع نجم شادية السينمائي لأول مرة في عام 1959، عندما كانت شابة صغيرة في الـ 25 من العمر، من خلال دورها في فيلم “المرأة المجهولة”، وتتالت بعدها الأفلام الناجحة التي لعبت النجمة فيها دور البطولة، مثل: “عفريت مراتي”، “أغلى من حياتي”، و”كرامة زوجتي”.

المصدر: وكالات