عاملة تحطم ساقي رضيعة وتخنقها بالبطاطين!

طفلة رضيعة مقتولة، ساقيها محطمتان وبها آثار تعذيب وحشي ومغطاة ببطانية، ذلك ما عثر عليه رجال الشرطة بداخل مركز “روكيت” للتعليم عن بعد في مدينة بالتيمور الأمريكية.

ووفقا لموقع “مترو” البريطاني، ادعت “ليا والدن” البالغة من العمر 24 عاما، وتعمل في الحضانة النهارية بمركز “روكيت”، أنها فأرضعت الطفلة الصغيرة “ريس بومان” البالغة من العمر 8 أشهر ولفتها في بطانية، ثم تركتها لتنام، وبعد عودتها إليها وجدت أنها غير مستجيبة على الإطلاق.

اتصلت “والدن” بالإسعاف وبأسره الطفلة لتخبرهم بما حدث، ولكن في المستشفى عثر الأطباء على أثار تعذيب وحشية بجسد الطفلة كما أن ساقيها كانتا محطمتين، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

وبعد فحص الشرطة كاميرات المراقبة، لكشف تفاصيل الحادثة التي وقعت مايو من العام الماضي، بداخل مركز “روكيت”، ليكتشفوا أن “والدن” كاذبة في ادعاءاتها.

وأظهرت لقطات الفيديو أن “والدن” تعمدت سحق ساقي الملاك الصغيرة بقدمها، قبل أن تلفها في العديد من البطانيات بقوة مفرطة، وتنهال عليها بالضرب في وحشية، ثم تضع وسادة على وجها لتخنقها، وسط صرخات الرضيعة التي لا ذنب لها فيما حدث.

وبعد رؤية شريط الفيديو وثبوت كذب ادعاءات “والدن”، قررت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي حبسها 70 سنة، مع إمكانية حصولها على إطلاق سراح مشروط في عام 2053.

وبررت “والدن” ما فعلته ب”ريس” أنها لم تتلق التدريب اللازم قبل استلامها العمل بالمركز، وقررت المحكمة إغلاق مركز “روكيت” حتى لا تتكرر المأساة مع أطفال آخرون.