عارضة أزياء شهيرة ترضع طفلها في مطعم وتصدم الناس!

مجدداً كسرت عارضة الأزياء الأميركية آشلي غراهام الصورة النمطية بنشرها صور لها خلال إرضاع طفلها في مكان عام.

وشاركت غراهام في حسابها على موقع “انستغرام” صورها في مطعم أثناء إحتسائها القهوة وإرضاع طفلها أمام الناس.

وتشتهر العارضة الأميركية آشلي غراهام بجسمها الممتلئ والجذاب، ولا تخشى الكشف عن تفاصيله خلال جلسات التصوير التي تخضع لها.

ظهرت غراهام على أغلفة العديد من المجلات العالمية مثل Style Magazine وElle Quebec وShape Issues for Vogue وHarper’s Bazaar وElle UK وGlamour… وشاركت في الكثير من الإعلانات التجارية لماركات عالمية مثل Levi’s…



وفي عام 2017، أصدرت غراهام كتاباً بعنوان “عارضة جديدة: حقيقة الثقة في النفس والجمال والقوة” (A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like). تحدثت غراهام في هذا الكتاب عن تجاربها كعارضة أزياء ومدافعة عن صورة المرأة مهما كان مقاس جسمها.

وتجدر الإشارة إلى أن غراهام متزوجة من جاستن إيرفين منذ عام 2010، وهي تلقي دوماً محاضرات في الثانويات حول صورة الجسم وقبول شكل الجسم مهما كان مقاسه. كما شاركت في مهام إنسانية في جنوب أفريقيا مع مؤسسة “ثيمبا”.