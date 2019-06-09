عادات سيئة في حياتنا اليومية تعرفي إليها

هذا السؤال إجابته هي بعض العادات التي نقوم بها يوماً، ونتمسك بها لظننا أنها الطريقة الصحيحة والسليمة للنشاط اليومي، ولكن عند قراءتكِ لهذا الموضوع هل خطر في بالك إحدى العادات التي تقومين بها بشكل مستمر ودون توقف، ولكنك في قرارة نفسك تعلمين أنها تعود عليك سلباً!؟

«سيدتي» جمعت لك بعض هذه العادات السيئة التي قد تتبعينها في حياتك اليومية، لتتعرفي عليها وتستبدليها أو تعدليها:

الزيادة أو النقصان في النوم:

هناك عدد ساعات نوم مناسبة لكل عمر، فالذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 – 17 يفضل ألا تقل ساعات نومهم عن 8 ساعات، ولا تزيد عن 10 ساعات، أما للبالغين من العمر 18 وحتى 25 يفضل أن تكون ساعات نومهم بين 7 و9 ساعات.

فالإكثار من النوم أو التقليل منه يسبب شحوباً بالبشرة وخمولاً وإرهاقاً للجسم.

التدخين:

لا أحد يستطيع أن ينكر الضرر الناجم عن التدخين، الذي يكثر منه البعض بحجة التخفيف من التوتر متجاهلين الأضرار التي قد يسببها للبشرة والجلد وكافة أعضاء الجسم.

عدم شرب الماء:

يتهاون الكثير من الأشخاص في شرب الماء، الذي يسبب مشاكل بالكلى أو إصابتها بالشيخوخة المبكرة، ولتجنب هذا يفضل شرب مالا يقل عن 8 أكواب ماء يومياً.

الاستحمام يومياً:

يتبع العديد منا هذه العادة يومياً، لعدة أسباب أهمها النظافة الشخصية بالإضافة للشعور بالنشاط، ولكن في واقع الأمر أن هذه العادة تسبب الشيخوخة المبكرة للشخص.

عدم غسل الوجه قبل النوم:

نتيجة لتعرض الوجه للعوامل الجوية مثل الأتربة والأوساخ، تتراكم الكثير من الأوساخ التي لا ترى بالعين، في مسامات البشرة، ما يلحق الضرر بها، ويصيبها بالتهابات أو حزازة.

تناول الأغذية غير الصحية:

لا يتابع بعض الأشخاص وجبات الطعام ولا يهتم ما إذا كانت صحية أم ضارة، متهاونين في عواقبها، ظناً منهم أنها مقتصرة فقط على زيادة الوزن، ولكن في حقيقة الأمر أنها تسبب ما هو أسوأ من ذلك، كالكوليسترول الناتج عن المقليات، أو الإصابة بمرض السكري نتيجة لأكل الحلويات أو النشويات التي تتحول بعد عملية الهضم لسكريات.