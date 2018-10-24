ظهور نادر لنادين نجيم مع شقيقها… فهل يشبهها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب شقيقها الّذي نادرا ما يظهر في الإعلام.

الصورة لاقت إعجاب رواد هذه المواقع خصوصا وأنها المرة الأولى التي ينتشر لهما صورة إلى جانب بعضهما.

من ناحية أخرى، تستعد نادين نجيم إلى خوض السباق الرمضاني لعام 2019 إلى جانب الممثل قصي خولي في مسلسل يحمل عنوان “خمس ونص”. بالإضافة إلى انها سبق وان شاركت في لجنة تحكيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2018 والذي حملت فيه اللقب مايا رعيدي.