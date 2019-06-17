طلقها لأنها لم تغسل وجهها منذ 10 أشهر خوفًا من الحسد

شاب يطلق زوجته لأنها لم تغسل وجهها منذ 10 أشهر خوفًا من الحسد

قدم شاب ثلاثيني دعوى طلاق للضرر ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، مدعياً أنها لم تغسل وجهها منذ 10 أشهر، خوفاً من الحسد، وترتدي جلابية قديمة رغم أنها تمتلك ملابس كثيرة في جهازها، ولم تقم بتسريح شعرها إطلاقاً، اعتقاداً منها أن إخوتي سيحسدونها، رغم أنها ليست جميلة، إضافة إلى خوفها من زيارة أقاربها لها؛ اعتقاداً منها أنهم سيحسدون عفش المنزل، الأمر الذي دفعني لإغلاق شقتي والذهاب إلى منزل أسرتي بسبب مضايقاتها.

وقال الزوج «سامح»: «بعد حمل زوجتي طلبت مني ألا أخبر أي شخص بذلك، وظلت 9 أشهر مختبئة في البيت مرتدية جلبابًا واحدًا لم تغيره، حتى أصبحت رائحتها كريهة، ورغم أن الجنين الذي كانت حاملاً فيه كان ولداً، إلا أنها عكفت على إخبار الجميع بأن الجنين بنت؛ خوفاً عليه من الحسد.

وأضاف الزوج أن زوجته مهوسة بالحسد، لدرجة أنها طلبت ألا أخبر والدتي بالمولود الجديد إلا بعد الولادة، وعند زيارة والدتي لها رفضت أن تعطيها الطفل لتراه خوفاً أن تحسده، حتى غضبت والدتي وتركتنا وذهبت إلى المنزل، أما زوجتي فجلست مع والدتها.

وتابع: «ذهبت إلى زوجتي كي أطمئن على طفلي، فرأيتها بذات الجلباب القديم ورائحته المقززة؛ فتشاجرت معها بسبب طبعها السيئ، خاصة أني لست مقصراً معها وأشتري لها ملابس كثيرة، ولا ذنب لطفلي أن تكون والدته بهذه الصفات، وعندما أخبرتني أن الولد يرفض الرضاعة فقلت لها «أكيد من ريحتك ولازم تكوني نضيفة عشان الطفل».

وأنهي حديثه بقوله: «تزوجت منذ 10 أشهر من نشوى ح. 22 سنة، بكالوريوس تربية، ورزقنا الله بمولود غمر منزلنا سعادة، لكن المشكلة أن زوجتي تخاف من الحسد بشكل كبير، كما أنها قبل حفل زفافنا رفضت زوجتي أن أقيم حفلاً في أحد النوادي؛ خوفاً من أن يحسدها أحد من الأقارب أو الأصدقاء، حتى أنها رفضت مقابلة أفراد عائلتي الذين جاءوا ليباركوا لنا، وادعت أنها مريضة.