طلب مفاجئ من شيرين لزوجها: “ممكن تشيلني”؟

أثارت الفنانة المصرية، شيرين، في خطوة طريفة منها، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من حفلها الأخير في الكويت، وهي تطلب من زوجها الفنان، حسام حبيب، أن يحملها وينزلها من على المسرح.

في التفاصيل، نادت شيرين زوجها حسام بشكل مفاجئ، وطلبت منه حملها، كي تنزل من على المسرح لتقترب من الجمهور، وسط تصفيق حاد من محبيها.

وبالفعل، سارع حبيب من الكواليس واقترب نحو زوجته، ثم قام بحملها وساعدها على النزول.

وما إن اقتربت الفنانة من الجمهور وحيتهم وتبادلت معهم السلام، حتى علت أصوات الجمهور منادية شيرين بالاقتراب أكثر، إلا أنها طلبت من الجمهور الالتزام بالهدوء والبقاء بأماكنهم، كي لا تحدث ضجة أو تخريب لتنظيم الحفل.

وعلق الكثيرون من رواد مواقع التواصل على تصرف شيرين مع محبيها، معتبرين إياه تصرفاً عفوياً من تصرفاتها المعتادة.