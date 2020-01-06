طلاق أصالة من العريان.. واسم ممثلة سورية يتداول

نهاية متوقعة كشفت عنها المطربة السورية أصالة بشكل رسمي لجمهورها، عن زواجها من المخرج طارق العريان الذي انتهى بالانفصال الرسمي والنهائي كما أعلنت.

تلك الإجابة التي ظل الجميع ينتظرها منذ أشهر، بعدما تسربت الخلافات بين الطرفين إلى وسائل الإعلام، وظهرت الشواهد التي تؤكد أن العلاقة بين الطرفين لم تعد كما هي، إلا أن أصالة خرجت قبل أسابيع وطالبت الجميع بالابتعاد عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنه في حال وجود قرار رسمي ستقوم بالإعلان عنه.

إسبانيا تجمع أصالة بطارق

قصة أصالة مع طارق العريان بدأت على نحو غريب وبالتحديد في إسبانيا قبل أكثر من 15 عاما حينما كان العريان يتولى إخراج كليب غنائي لأصالة، حيث كشفت أصالة في لقاء تلفزيوني سابق أن مشاعرها تحركت نحو طارق العريان، وتمنت في ذلك التوقيت أن يكون العريان حبيبها وأن تتزوج منه.

انفصلت أصالة عن زوجها وكانت وقتها لا تملك أية أموال، وأثناء أعمال المونتاج الخاص بالكليب اتصلت بطارق العريان واعترفت بحقيقة مشاعرها نحوه وطلبت منه الزواج، إلا أنه طلب منها وقتا من أجل التفكير حتى تزوج الثنائي عام 2006.

طبيعة خاصة شهدتها علاقة “صولا” و”تيتو” كما اعتادت هي أن تناديه، كانت سببا في أن يعلم الجميع أن الأمور لم تعد كما هي في الأيام الأخيرة، وأن الانفصال بات وشيكا.

أمر نادر

الشواهد التي أكدت الأمر جاء في بدايتها غياب الثنائي عن الظهور معا في المناسبات الفنية، وهو أمر نادر الحدوث بينهما، ولم تتواجد أصالة إلى جوار العريان في المناسبات الخاصة بالجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.

لتأتي بعدها مقاطع الفيديو التي نشرتها شام الذهبي ابنة أصالة، لتؤكد الشكوك التي طالت تلك العلاقة، بعدما تحدثت في تلك الفيديوهات عن الخيانة، وعدم قدرة المرأة على إيجاد الرجل الوفي المخلص لأسرته، وخاطبت فيها الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المدافعة عن حقوق المرأة وحريتها.

علاقة بممثلة سورية

ثم كان الجدل الأكبر متعلقا بعلاقة المخرج طارق العريان والممثلة السورية نسرين طافش، حيث تحدثت تقارير صحافية عن وجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، وهو ما تسبب في خلافات كبرى بينه وبين زوجته أصالة.

الرواية الرسمية لم تحمل سوى النفي كالعادة، حيث أكدت نسرين طافش في تصريحات لها أنه لا توجد أية علاقة تجمعها بطارق العريان، رافضة أن يتم ربطها بأية خلافات تجمعه بزوجته.

صمت تام

طارق العريان التزم الصمت التام رافضا الرد على أية أمور تتعلق بهذه الأزمة، كما أن أصالة لم تعلق على أية أمور بل خرجت في رسالة تحذير للجميع تؤكد فيها أنه حينما يكون هناك قرار رسمي ستعلنه، وحتى ذلك الحين على الجميع الابتعاد عن زواجها وعائلتها.

وجاء حفل أصالة في الرياض ليؤكد الشكوك، حينما لم تتمالك المطربة السورية دموعها وهي تغني أغنيتها الشهيرة “ذاك الغبي”، بعدما ذكرت جملة غنائية تقول “اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه”.

ثم كانت العلامة الأخيرة تتمثل في استعانة أصالة بمخرج آخر من أجل أحدث كليباتها الغنائية، لتخرج بعدها بأيام قليلة وتعلن انفصالها النهائي عن والد ابنيها التوأم آدم وعلي.