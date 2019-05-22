طلاء الأظافر”الجيل” وخطر الإصابة بسرطان الجلد

بالرغم من توافر أنواع مختلفة من طلاءات الأظافر، إلا أن طلاء الجيل ( مانكير الجيل ) يبقى من أكثر الأنواع استخداماً وشيوعاً من جانب السيدات لعدة أسباب من ضمنها أنه يجف بسرعة ويستمر لما يصل إلى شهر، لكنه في المقابل قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات، أبرزها الإصابة بالعدوى، شيخوخة البشرة وسرطان الجلد.

فقالت بهذا الخصوص طبيبة الجلدية الأميركية، كريس أديغون، إن هناك ما يكفي من النصائح التي يمكنهم كأطباء أن يقدموها للمرضى لحماية بشرتهم، موضحاً أن خطر هذا النوع من المانكير يكمن في اعتماده على مصابيح “ليد” تنبعث منها أشعة فوق بنفسجية من نوع UVA، وأنه وبينما قد تسبب أشعة UVB في الإصابة بحروق، فإن أشعة UVA هي النوع المسؤول عن الشيخوخة، تلف الجلد والسرطان.

وتابعت دكتور أديغون بقولها “وتتمثل المشكلة المتعلقة بفهم المخاطر المرتبطة بمانكير الجيل في عدم وجود توحيد بشأن كيفية استخدام هذا الطلاء من صالون لآخر”.

وعن السيدات اللاتي يكن أكثر عرضة لمخاطر استخدام المانكير الجيل، قالت أديغون إن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر تعرض السيدات للمخاطر التي من أبرزها سرطان الجلد مثل الجانب الوراثي، التصبغ وتاريخ مرض السرطان في العائلة.

كما لفتت أديغون إلى ضرورة الانتباه لبعض أنواع العلاج الكيميائي أو المضادات الحيوية لأنها من الممكن أن تجعل السيدات أكثر عرضة لأشعة UVA وتأثيراتها الضارة. وفيما يخص سبل الوقاية عند استخدام المانكير الجيل، أوصت أديغون بإمكانية استخدام قفازات ذات فتحات عند الأظافر وكريمات وقاية من الشمس، وأضافت “أنصح بتغطية البشرة، ولا يهمني إن كان ذلك بواسطة قفازات، وشاح أو أي شيء آخر، لكن أهم جزء هو استخدام شيء وقائي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية”.

وأخيراً فيما يتعلق باستخدام كريمات الوقاية من الشمس، أشارت أديغون إلى أن مشكلتها تكمن في أنها قد تستغرق 20 دقيقة حتى يبدأ مفعولها، كما أن ما تنطوي عليه عملية وضع مانكير الجيل من خطوات قد يؤدي لمسح الكريم بعد وضعه، وبالتالي يصبح دون جدوى، كما لم تتم الموافقة بعد على استخدامها تحت مصابيح “ليد”.