طفلك لا يتناول اللحوم؟ أدخلي هذه الأطعمة الى نظامه الغذائي!

كثيرًا ما تواجه الأمهات صعوبة في تشجيع الطفل على شرب الحليب او تناول بعض المأكولات وبخاصة المغذية منها والضرورية له كذلك.

ونذكر من بين الأطعمة التي غالبًا ما تعتمد الأمهات أسلوب الإكراه مع الطفل ليتناولها: اللحوم. لكن الاكراه لن ينفع في هذه الحالات، بل سيزيد من كرهه لهذا النوع من المأكولات.

لذلك، نقدم اليك بعض الأطعمة التي تعتبر بديلا للّحوم نظرًا لفوائدها المتعددة.

البيض

طعمه لذيذ وينطوي على فوائد لا تعدّ ولا تحصى! البيض عنصر غذائي مهم جدًا، يحتوي على فيتامين د الذي يزيد من قوة العظام ويحول من دون هشاشتها. كما انه ينمي دماغ الطفل لأنه غني بالفسفور. ويساعد صفار البيض على تنظيم الدماغ والجهاز العصبي والجهاز القلبي الوعائي لإحتوائه على الكولين choline.

اللوز

يحتوي اللوز على أحماض دهنية غير مشبّعة تساعد على خفض الكولسترول، فضلا عن أنه غني بالمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين E والبوتاسيوم، فيساعد بالتالي على خفض ضغط الدم وتقوية العظام.

القمح

ومن جهته يساعد القمح على تقوية الذاكرة وتنشيط الدماغ، يحصّن مناعة الجسم، يسهل عملية الهضم ويحافظ على سلامة الجهاز التنفسي بالإضافة الى المنافع الكثيرة التي لا تعدّ ولا تحصى. وهو من دون أدنى شك أحد البدائل المهمة للحوم في نظامك ونظام طفل الغذائي.

الكينوا

هذه البذور مغذّية جدًا، تحتوي على معادن مهمة جدًا كالحديد والبوتاسيوم بالإضافة الى نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية الأساسية، لذلك تعتبرًا بديلًا هامًا للّحوم!