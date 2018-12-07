طبّقي هذه الحيلة لتجفيف طلاء الأظافر في ثوان

من أبرز المشكلات التي تواجهينها عند تطبيق طلاء الأظافر هي عدم جفافه في وقت قصير. ولهذا قد يتشوه مظهره في حال لم يكن بإمكانك الانتظار.

إذاً كل ما عليك فعله هو اللجوء إلى حيل سهلة تساعدك على الحصول على أفضل نتيجة في وقت قصير.

وننصحك بأن تستخدمي لهذه الغاية زيت الزيتون. وفي هذه الحالة عليك أن تطبقي الطلاء ثم تغمسي أصابعك في كوب يحتوي على القليل من هذا الزيت لدقيقتين.

وبعد ذلك اغسلي يديك بالصابون وستلاحظين أن طلاء الأظافر أصبح جافاً تماماً.

أما الطريقة الأفضل لتطبيقه والحصول على أظافر أنيقة جداً فهي أن تتبعي هذه المراحل: حضري أظافرك جيداً من خلال تدريمها بعناية وتنظيف أطرافها وإزالة الجلد الزائد والقاسي من محيطها.

بعد ذلك ضعي عليها طبقة من الطلاء الشفاف لتحمي الظفر من التقاط جزيئات الطلاء الملون. وأخيراً طبقي الطلاء باللون الذي تحبين. ضعي طبقة خفيفة منه، وانتظري إلى أن تجف ثم أضيفي طبقة أخرى.