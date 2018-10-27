صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجرا في التلفزيون الأمريكي

تصدرت صوفيا فيرغارا، نجمة مسلسل “أسرة عصرية”، قائمة أعلى الممثلات أجرا في التلفزيون الأمريكي، حيث يزيد أجرها 16 مليون دولار عن منافسها في المركز الثاني، وذلك حسبما تقول فوربس.

حصلت فيرغارا على 42.5 مليون دولار عام 2017 – 2018، حسبما قالت فوربس، متفوقة على أعلى الممثلين التلفزيونيين أجرا، وهو جيم بارسونز، بطل مسلسل “بيغ بانغ ثيوري، الذي بلغ أجره 26.5 مليون دولار.

وبصورة إجمالية، فإن الممثلين العشرة في القائمة حصلوا على أجر إجمالي أكثر من العشر ممثلات الأعلى أجرا، ولكن الفجوة قلت عن العام الماضي.

ويؤدي خمسة من الممثلين الستة الذين يأتون بعد فيرغارا في القائمة أدورا في مسلسل “ذا بيغ بانغ ثيوري”.

وبالإضافة إلى بارسونز، الذي يلعب دور شيلدون في المسلسل الذي تنتجه سي بي إس، تضم القائمة جوني غاليكي، الذي يلعب دور لينارد، وكيلي كوكو (بيني)، وكونال نيار (راج) وسايمون هيلبرغ (هاوارد).

ولكن أجورهم انخفضت عن قائمة العام الماضي، بعد أن قبلوا بتخفيض أجرهم حتى يتم رفع أجور الممثلتين ميام بيليك (إيمي) ومليسا راوتش (برناديت).

ترتيب أعلى الممثلات أجرا في التلفزيون الأمريكي

صوفيا فيرغيرا أسرة حديثة 42.5 مليون دولار

كيلي كوكو ذا بيغ بانغ ثيوري 24.5 مليون دولار

إلين بومبيو غراييز أناتومي 23.5 مليون دولار

ماريسكا هارغيتي لو آند أوردر 13 مليون دولار

جولي بوين أسرة حديثة 12.5 مليون دولار

ميام بيليك ذا بيغ بانغ ثيوري 12 مليون دولار

مليسا راوتش ذا بيغ بانغ ثيوري 12 مليون دولار

كيري واشنطن فضيحة 11 مليون دولار

كلير دينز هوملاند 9 ملايين دولار

بولي بيريت إن سي أي إس 8.5 مليون دولار

وحصلت الممثلات العشرة الأعلى أجرا على أجور إجمالية بلغت 168.5 مليون دولار في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران 2017 إلى الأول من يونيو/حزيران 2018، حسبما قالت فوربس، ارتفاعا من 156.5 مليون دولار في ال 12 شهرا الماضية.

وبلغ إجمالي أجور الممثلين الرجال 181 مليون دولار في العام 2017-2018، انخفاضا من 185 مليون دولار العام السابق.

وخرج الممثل كيفين سبيسي من القائمة بعد انهاء دوره في مسلسل “بيت البطاقات” اثر مزاعم بالتحرش الجنسي.

ترتيب أعلى الممثلين أجرا في التلفزيون الأمريكي

جيم بارسونز ذا بيغ بانغ ثيوري 26.5 مليون دولار

جوني غاليكي ذا بيغ بانغ ثيوري 25 مليون دولار

كونال نيار ذا بيغ بانغ ثيوري 23.5 مليون دولار

سايمون هيلبرغ ذا بيغ بانغ ثيوري 23.5 مليون دولار

مارك هارمون إن سي أي إس 19 مليون دولار

إد أونيل أسرة حديثة 14 مليون دولار

إريك ستونستريت أسرة حديثة 13.5 مليون دلار

جيسي تالر فرغيسون أسرة حديثة 13. مليون دولار

تاي باريل أسرة حديثة 12 مليون دولار

أندرو لينكون الموتى السائرون 11 مليون دولار