صور وفيديو.. رانيا يوسف تظهر “شبه عارية” وتفجر مواقع التواصل مجدداً

تستمر الفنانة المصرية رانيا يوسف بإثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في وقت سابق بفستان أصفر وتحته “هوت شورت” حركت به “جدلاً حامياً”، خاصة وأنها فتحت فستانها الفضفاض بجرأة، لم يعهدها رواد مواقع التواصل.

وأشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل من جديد، بعد انتشار صور لها بإطلالة مثيرة خلال حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست.

وكانت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، قد أثارت جدلاً كبيراً خلال حضورها الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وهي ترتدي فستاناً مثيراً وصفه الكثيرون بأنه “فاضح”.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة رانيا يوسف في 12 يناير بعد عدد من الشكاوى، التي رفعها عدد من المحامين ضد الممثلة متهمين إياها بارتكاب فعل علني فاضح و”التحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة” بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري.