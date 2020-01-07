صور جديدة لـ”أديل” تثير قلق معجبيها

تقضي النجمة البريطانية “أديل” إجازتها بعيداً عن الأضواء والجماهير. لكنّ عيون الفضوليين تطاردها حيثما ذهبت. بعد أن كان الجمهور يتحدث عن بدانتها التي لا تناسب الذوق السائد، صاروا يتحدثون عن نحافة غير جذابة.

و أديل البريطانية ذات الصوت الرخيم طالما تعرضت لانتقادات بسبب بدانتها، اليوم صار الحديث عن نحافتها المفرطة

يحق للمغنية البريطانية الشهيرة “أديل” أن تتسلح بالقول الشهير “إرضاء الناس غاية لا تدرك”. أصل القصة أن صورها الجديدة أثارت على “تويتر” زوبعة تعليقات متناقضة، لاسيما وأنّها ظهرت وهي تجلس على سواحل الكاريبي الشرقية مع هاري ستايلس وجيمس كوردن.



اجتماع هذا الثلاثي أثار فرح المعجبين، لاسيما أنّ كثيراّ من عشاق “أديل” يتحدثون عن علاقة عاطفية ممكنة، وقد تتوج بمشروع زواج في المستقبل. لكن الاعجاب بدأ ينتقل إلى تعجب وأسئلة حول جسد أديل، وهو الذي كان يشغل الإعلام والناس على مدى السنين. لكنه جاء مختلفاً هذه المرة! فكثير من الناس، محبون أو كارهون، يقولون إنها نحيفة للغاية لدرجة أنها تبدو عليلة، مبدين – في الغالب- قلقهم على وضعها الصحي.

وطبقا لموقع TMZ الأمريكي الذي يرصد أخبار المشاهير، فحتى الناس الذين طالما كانوا يدعمون فقدانها للوزن باتوا يتحدثون عن “المعجزة النحيفة”! فيما راح آخرون يتساءلون بفضول عن سر نحافتها بسرعة، على خلفية تهانٍ ما برحوا يزفونها لها للمظهر الجديد.

وكانت أديل بعد طلاقها في العام الماضي قد ظهرت بشكل آخر تماماً أثار اهتمام الصحافة والمجتمع المخملي، أما اليوم فيبدو أن التغيير الذي ينتاب جسدها له حدوده، فمع أنّ رسائل التشجيع لها لا تنقطع، لكن الهمس حول طبيعة التغيير تتراوح بين “آه، كانت بدانتها أجمل” أو “نعم، إنها الآن أجمل، لكن الانحناءات قد غابت عن شكلها”!.