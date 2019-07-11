صورة ميريام فارس في المسبح تصدم الجميع… شاهدوا كيف بدت!

أحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مثيرة للجدل لها على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وظهرت في الصورة وهي تجلس في أحد المسابح معتمرة قبعة من القش لفتت الأنظار بشكلها حيث زينت بتطريز كلمات باللون الأسود باللغة الانكلييزية وتعني: تمتع بعطلتك.

وأكثر ما جذب انتباه المتابعين هو أن الفنانة كشفت الجزء الأعلى من جسمها ولم ترتد اللباس الداخلي. وشددّت على ذلك الكثير من التعليقات. ورغم هذا حققت الصورة أكثر من 67 ألف إعجاب وفي وقت قصير بعد نشرها.

ويشار إلى ان ميريام أثارت غضب المصريين في الوقت الأخير، بعدما قالت خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش مشاركتها في مهرجان موازين المغربي أنها أصبحت “ثقيلة على مصر” بسبب ارتفاع أجرها.