نوفمبر 26, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

صورة لابنتي ترامب تثير سخرية الصحفيين! (صورة)

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فى :شؤون المرأة
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صورة لابنتي ترامب تثير سخرية الصحفيين! (صورة)

التقط صحفيون صورة لتيفاني وإيفانكا ترامب، ابنتي الرئيس الأمريكي، في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند، تظهر تفصيلا طريفا أثار سخرية الصحفيين، ولم تنتبه تيفاني إليه.

وأشار موقع “TMZ”، إلى أن الصورة المذكورة التقطت لابنتي دونالد ترامب أثناء توجههما إلى فلوريدا للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة، في منتجع مار لاغو الساحلي.

وعلق الصحفيون على الصورة، عندما لاحظوا أن تيفاني ترامب (25 عاما) نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.

 

المصدر: لينتا. رو

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