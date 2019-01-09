صورة لأحلام من المستشفى تقلق جمهورها وتكشف عمرها الحقيقي

أثارت الفنانة أحلام قلق الجمهور على حالتها الصحية بعد أن كشفت دخولها المستشفى من دون توضيح السبب، إذ نشرت صورة ليدها عبر “انستغرام” وهي ملفوفة بورقة مدوّن عليها اسمها وتاريخ دخولها المستشفى وإكتفت بالتعليق قائلةً:”الحمد الله”.

وكشفت بطاقة المريض الملفوفة على يد أحلام، تاريخ ميلادها في 13 شباط عام 1968.



كما قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك القادر الذي لا يعجزه شي في الارض و لا في السماء”.

وأضافت: “يارب بك وحدك تطيب الخواطر و بك وحدك يتحقق الرجاء، اللهم انا إستودعناك أموراً في خواطرنا فاحفظها لنا يا الله و بارك لنا فيه”.