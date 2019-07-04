صفقة القرن وراء هروب الاميرة هيا من زوجها محمد بن راشد حاكم دبي

كشفت مصادر مطلعة الاسباب التي دفعت زوجة محمد بن راشد الاميرة هيا الى الهروب.

وذكر المصدر ان “الضغوط التي تعرضت لها الاميرة من قبل زوجها (محمد بن راشد) لاقناع شقيقها الملك عبد الله (ملك الاردن) للانضمام والموافقة على صفقة القرن كانت السبب الاساسي وراء هروبها الى خارج البلاد”.

وتابع ان “الكثير من الخلافات حصلت في الانة الاخيرة بسبب هذا الامر وان رد الاميرة كان برفض خلط الاوراق السياسية باوراق النسب بين العائلتين الحاكمتين”، لافتا الى ان “هذا الامر صعب من الحياة والتعامل داخل القصر الاماراتي”.

وعن اختلاسها المليارات قال ان “الاميرة هيا ورثت من والدتها الملكية [علياء] ما يقارب المليار دولار وانها من العائلة الحاكة في الاردن ولها استثماراتها في الاردن الامارات فمن غير المعقول ان تختلس اموال وتهرب الى الخارج بدافع مادي”.

وتابع ان “زوجة حاكم الامارات سافرت بطائرة ملكية خاصة وان اقلاع أي طائرة لا يتم الا بعلم وموافقة محمد بن راشد باعتباره كبير السلطة في البلاد فكيف يتم السفر الى خارجه ومن افراد عائلته بعيدا عنه ومن دون علمه”.

واستدرك ان “من ابرز الخلافات التي واجهت الزوجين مطلب بن راشد الى تحويل صفة الاميرة هيا الى الشيخة الامر الذي رفته بصورة قطعية معللة الاسباب بانها من العائلة الملكية ابا عن جد وانها اميرة ولا تريد تغيير هذه الصفة”.

وتناقلت وسائل الاعلام في وقت متاخر من يوم امس هروب الاميرة[هيا]زوجة امير الامارات محمد بن راشد بصحبة ابنها وابنتها مع مبلغ مالي 35 مليار يورو الى المانيا بمساعدة دبلوماسية المانية، الامر الذي ناقضته وسائل الاعلام واكدت انها في لندن في الوقت الحالي من دون أي رد من برلين.