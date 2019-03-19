صح أم خطأ.. 5 معتقدات شائعة حول الهالات الداكنة

نميل إلى الاعتقاد أن السبب الأساسي لظهور الهالات الداكنة هو النقص في ساعات النوم، وأن التعويض عن هذا النقص يمكن أن يؤدي إلى إزالتها. ولكن الأمور في هذا المجال تكون عادة أكثر تعقيداً.

اكتشفوا فيما يلي مدى صحة أو خطأ أكثر المعتقدات الشائعة التي يتم تداولها حول مشكلة الهالات الداكنة التي تظهر حول العينين.

1- تنتج الهالات الداكنة عن نقص في ساعات النوم:

صح وخطأ: فالنقص في ساعات النوم يمكن أن يتسبب في ظهور الهالات الداكنة لأن التعب يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية مما يتسبب في ركود الدم في منطقة أسفل العينين وظهور الهالات الداكنة. ولكن نقص النوم ليس السبب الوحيد لظهور هذه المشكلة، فالسترس ونظام حياتنا غير المتوازن يمكن أن يؤثرا أيضاً في هذا المجال.

2- العامل الوراثي يلعب دوره أيضاً في هذا المجال:

صح: فحظوظ إصابتنا بالهالات الداكنة تزيد إذا كان أهلنا يعانون من هذه المشكلة. وهي عندما تكون ناتجة عن إرثنا الجيني تكون دائمة مما يجعل التخلص منها أكثر صعوبة. أما أحد أفضل الحلول في هذا المجال فالخضوع لحقن الحمض الهيالوريني أو الجراحة التجميلية التي تؤمن نتائج فعالة جداً في إخفاء الهالات الداكنة.

3- تساعد الخلطات الطبيعية على التخلص من الهالات الداكنة:

صح…ولكن: إن أكياس الشاي الأخضر المستعملة ودوائر الخيار …وسواها من الوصفات التي يتم تداولها لن تكون نافعة إلا إذا تم وضعها في الثلاجة قبل استعمالها. فالبرودة في هذا المجال تساعد على إزالة الاحتقان في منطقة محيط العينين وتنشيط الدورة الدموية مما يخفف من الهالات.

يمكن الاستعانة أيضاً بملعقتين صغيرتين توضعان في الثلاجة طوال الليل وتطبقان على محيط العينين عند الاستيقاظ. وانتبهوا إلى أن الإفراط في استعمال أكياس الشاي ممكن أن يصبغ البشرة بلون داكن مما يزيد من تأثير الهالات الداكنة.

4- النظام الغذائي لا يؤثر عادةً على ظهور الهالات الداكنة:

خطأ: فتناول الأطعمة الغنية بالملح في المساء يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجفون السفلية صباحاً، كما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الهالات الداكنة. ومن الأطعمة التي تؤثر في ظهور الهالات أيضاً تلك الغنية بالدهون والحوامض. ولذلك يُنصح في حال تناولها بوضع وسادتين فوف بعضهما بعضا أثناء النوم مما يساهم في رفع الرأس وتسهيل الدورة الدموية.

5- يجب اختيار الكونسيلر بلون أفتح من لون البشرة:

خطأ: فالكونسيلر هو مستحضر فعال جداً لإخفاء الهالات الداكنة ولكن شرط اختيار ما يناسبنا منه من حيث الصيغة واللون. فإذا كان لون هذا المستحضر فاتحاً جداً سوف يلفت الأنظار إلى الهالات الداكنة، أما إذا كان غامقاً فسوف يزيد من حدة الهالات مما ينعكس تعباً على النظرات. اختاروه بلون متوسط وصيغة سائلة يسهل تطبيقها بالريشة أو الاسفنجة. ومن النصائح المفيدة في هذا المجال تطبيق القليل من أحمر الشفاه الأحمر على الهالات وتمويهه جيداً قبل تطبيق الكونسيلر مما يساهم في إخفاء الهالات الداكنة بشكل كامل.