صبغة شعر أشقر رمادي… احصلي عليها في المنزل

الأشقر الرمادي هو أحد ألوان الشعر الجذابة والعصرية، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من النساء. فإذا كنت من محبات هذا اللون، بإمكانك الحصول عليه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، سنطلعك عليها في هذا المقال.

أدوات تحتاجينها

للحصول على شعر أشقر رمادي جذاب، احرصي على اختيار الصبغة المناسبة لضمان لون أجمل من جهة، ولتجنّب تلف الشعر والإضرار بفروة الرأس من جهة أخرى. كذلك، أنت بحاجة الى مشط، وقطع كبيرة من الألومنيوم، وفازلين، وقفازات مطاطية.

كيفية التطبيق

في البداية، مشطي شعرك جيداً بالمشط لتتخلصي من كافة الخصلات المتشابكة. من ثم، ادهني مناطق الرقبة والأذنين والجبين بالفازلين، وذلك لتجنب تلطخها بالصبغة. واحرصي على تغطية ثيابك لئلا تتلطخ أيضاً. ارتدي القفازات المطاطية، وضعي محتوى عبوة الصبغة في وعاء عميق، وأضيفي إليها الأوكسيجن بمعدل 20 في المئة. امزجي الصبغة والأكسيجين جيداً، من ثم قسمي شعرك الى أربعة أقسام. ابدأي بالقسم الأول، بحيث تقسمينه الى خصل صغيرة، وتطبقين الصبغة على كل خصلة من الأسفل الى الجذور، مع لفها بأوراق الألومنيوم. اتركي الصبغة على شعرك مدة تتراوح بين 34 و45 دقيقة. وأخيراً، شطفي شعرك بالماء للتخلص من آثار الصبغة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية، لكن احرصي على استخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ.