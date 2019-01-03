أحيت حفل ليلة راس السنة في القاهرة

شيرين عبد الوهاب تقص شعرها ترشيداً للنفقات

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة في مصر للمرة الأولى منذ فترة طويلة حيث تشاركت في الحفل الذي اقيم داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة مع الفنان التونسي صابر الرباعي في سهرة مزجت بين الغناء المصري والعربي واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، وقدمتها الإعلامية حليمة بولند.

الحفل الذي شهد حضور عدد من الفنانين منهم الهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، بدأ بوصلة شيرين عبد الوهاب التي استمرت لأكثر من ساعة قدمت خلالها مجموعة مميزة من أغنياتها بدأتها بأغنية “العام الجديد”، لتطرب الجمهور لاحقا بمجموعة مميزة من الاغاني العاطفية والرومانسية التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور فغنت “بحبك انت”، “مشاعر”، اه يا ليل” وغيرها من الاغنيات.

وكعادتها في حديثها العفوي داعبت شيرين عبد الوهاب الجمهور بعد ظهورها بلوك شعر قصير في الحفل، قائلة أن الكوافير الخاص بها كان يتقاضي 5 الاف دولار فقررت قص شعرها والذهاب مع زوجها حسام حبيب لنفس “الحلاق” وهو ما اثار ضحك الحضور.

وعلى الرغم من ارتداءها لفستان طويل إلا أن شيرين داعبت الجمهور قائلة بأنها ستذهب للاطمئنان على البطانة وتعود، وهو ما اعتبره البعض سخرية من الفنانة رانيا يوسف التي قالت أن بطانة الفستان الخاص بها “اترفعت” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع.

الحفل الذي نظمه اشرف حمدان المغربي، جاءت وصلته الثانية مع الفنان صابر الرباعي الذي صعد على المسرح بأغنية “متخفش مني” لينطلق بعدها في الغناء بمجموعة من الاغاني المميزة، منها “ببساطة”، “سيدي منصور”، “أعز الحبابيب” وغيرها من الاغنيات التي اختتم بها الحفل في الساعات الأولى من الصباح.

إيلاف