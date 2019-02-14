فبراير 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شيرين تكشف عن محاولتها الانتحار لاكثر من مرة

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فى :شؤون المرأة
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شيرين تكشف عن محاولتها الانتحار لاكثر من مرة

كشفت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة لمرورها بظروف نفسية صعبة.

وقالت في لقاء تلفزيوني ” كانت تجربة صعبة، وأتمنى ألا يفكر أي شخص في ذلك”.

وأوضحت أنها “تتناول أدوية مضادة للاكتئاب”، لافتة الى انها “ذهبت للكثير من الأطباء النفسيين، حتى استقرت مع معالج أميركي الجنسية”.

وتابعت “كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبا نفسيا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية (..) قررت أن ننسى كلمة خوف في حياتنا”.

وكانت شيرين تزوجت مؤخرا من المغني المصري حسام حبيب، وأديا معا أغنية لاقت انتشارا واسعا.

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