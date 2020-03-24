شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

أشعلت شمس الكويتية الجدل بتغريدتها التي كتبتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “شوارع نظيفة وهادية.. بيوت معقمة.. نساء ماكثات بالبيوت.. أطفال تحت العناية المنزلية.. تجمع أسري.. انخفاض التلوث بنسبة 50%.. مستشفيات متأهبة.. أطقم طبية منظبطة ومستعدة.. طوابير منتظمة.. ملاهي مغلقة.. شباب مسؤول.. مساواة بين الفقراء والأغنياء.. معاصي أقل.. دعاء وصلوات.. فايروس الكورونا اعادة تربية البشر“.

لكن بعد تعرضها للانتقادات بسبب تلك التغريدة التي اعتبرها الكثيرون لا تراعي حالة الخوف والهلع التي يعيشها أغلب سكان العالم حالياً، مما دفعها للدفاع عن نفسها بتغريدة أخرى كتبت من خلالها: “كن في الحياه كلاعب وليس كحكم لأن الأول يبحث عن أهداف والآخر يبحث عن الأخطاء“.

ثم غردت مرة أخرى لتدافع عن نفسها قائلة: ”لابد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون“.

​يذكر أن شمس قد قامت منذ فترة بنشر فيديو تحس فيه متابعيها على البقاء في المنزل والالتزام التعليمات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.