شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك بعد تصريحاته الساخرة

هاجمت، كاتيا أفيرو، شقيقة جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، على تصريحاته الساخرة من أخيها قبل بداية حفل الكرة الذهبية بالأمس.

وخرج الهولندي الدولي بتصريحات ساخرة للصحفيين بالحفل عن رونالدو، عندما وجه أحدهم سؤالًا عن إذا كان غياب البرتغالي يقلص من منافسيه على الجائزة، فما كان من فان دايك إلا أن يقول: “وهل كان رونالدو منافسًا؟!”.

وأوضح فان دايك بعد انتهاء الحفل بفوز، ليونيل ميسي، بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه أن تصريحاته كانت فقط للمزاح.

ولكن تلك التصريحات أشعلت نيران الغضب لدى، كاتيا، الشقيقة الصغرى لمهاجم يوفنتوس رونالدو وكتبت تعليقًا على الأمر في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “اعتقد أن هناك أشخاص يعيشون في حالة من الإحباط”.

وتابعت: “كان معروفًا مسبقًا بأن رونالدو لن يفوز بجائزة الليلة، على الرغم من فوزه بألقاب جماعية مهمة مع يوفنتوس، ولكن دائمًا ما توجد فرصة أخرى في كرة القدم وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل”.

وأضافت: “الآن، عزيزي فيرجيل، إلى أين أنت ذاهب؟!، كريستيانو رونالدو يذهب ويعود مرة أخرى إلى مكانه وهذا ما حدث آلاف المرات”.

وواصلت: “عليك أن تعرف عزيزي فيرجيل، أن رونالدو كان بطلًا لثلاث مرات في البلد التي تلعب فيها حاليًا، وأنت لم تنجح حتى الآن في الفوز بأي لقب هناك”.

واستمرت: “كان كريستيانو أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب به الآن، بالمناسبة كان أصغر سنًا منك ثم رحل إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وأتمت: “فيرجيل، أخبرك بشيء، ربما أن تتألم بسبب فوز رونالدو مع ريال مدريد ضد فريقك بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكريستيانو يمتلك بالفعل 5 ألقاب”.