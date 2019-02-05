فبراير 05, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شفاه وردية ممتلئة بعيداً عن البوتكس

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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شفاه وردية ممتلئة بعيداً عن البوتكس

ترغب كل امرأة بمظهر شفاه ممتلئ ومتورد بعيداً عن حقن البوتوكس وجراحات التجميل. إذ إن الشفاه الممتلئة تعزز أنوثة المرأة وتنعكس إيجاباً على إطلالتها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك خلطة طبيعية مذهلة لشفاه وردية ممتلئة بعيداً عن البوتكس.


مكونات الوصفة
– 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر.
– بضع قطرات من الجليسّرين.
– كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والتطبيق
اخلطي كلاً من ملح البحر والغليسرين وماء الورد جيداً. من ثم، طبقي كمية قليلة من الخليط على شفاهك واحتفظي بالكمية المتبقية منه في زجاجة معقّمة لاستخدامها عند الحاجة. وبعد تطبيق الخليط على شفاهك، افركيها بأطراف أصابعك لمدة خمس دقائق متتالية.
كرري تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

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