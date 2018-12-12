شريهان تكشف أول صورة لها بعيد ميلادها الـ54

شريهان تكشف أول صورة لها بعيد ميلادها الـ 54

تجاوبت النجمة شريهان مع طلبات جمهورها بنشر صورة لها من حفل عيد ميلادها، بعدما اكتفت سابقاً بنشر صور من كواليس التحضيرات للحفل وكعكة عيد الميلاد فقط. وكررت شريهان رسالة الشكر إلى جمهورها بعد الاحتفال المتواصل بيوم ميلادها الـ54.

شريهان نشرت صورتين لها أمام كعكة عيد ميلادها عبر حسابها على موقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: “شكرًا لكل من أرسل لي معايدة في يوم عيد ميلادي… قلبي بيشكركم… حبكم حياة”.



يذكر أن شريهان احتفلت بعيد ميلادها الـ54 يوم الخميس الماضي، ولكنها ظلت على قمة “الترند” المحلي لموقع تويتر في مصر طوال الأيام السابقة، خاصة بعدما وجهت رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: “لأ أنا مش مبسوطة… أنا أعظم إنسانة بحبكم… من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم متلخبطه وحقيقي حبكم حياة”.

ونشرت شريهان على هامش الرسالة عدة صور ومقاطع فيديو من كواليس احتفالها، دون ظهورها أو أي من أفراد العائلة، وخاصة ابنتيها.